Fransa'dan Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır? Fransa'dan Dövizli Askerlik Başvurusu 2020

Fransa'da bulunan Türk vatandaşlarının bedelli askerlik işlemleri için T.C Başkonsolosluklarına başvuru yapmaları gerekmektedir. Fransa'da yaşamakta oldukları bölgeden sorumlu olan başkonsolosluk birimine randevu alarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

Fransa'dan Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fransa'da çalışan ve işveren olarak bulunan Türk vatandaşlarının dövizli askerlik başvurusu yapabilmesi mümkün olmaktadır. Bu kişilerin Türkiye'de geçen süre dışında Fransa da en az üç yıl çalışmış olmaları gerekmektedir. Fransa vatandaşlığı bulunan Türkiye vatandaşları dövizli askerlik için başvuru yapabilmektedirler.

Bu işlem için öncelikle ilgili Başkonsolosluktan randevu almaları gerekmektedir. Randevu zamanında ise istenen belgeler ile birlikte şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Dövizli askerlik tutarı olan 5261,09 Euro nün Başkonsolosluğa tek seferde ödemesinin yapılması gerekmektedir. Bu tutar 30.06.2020 tarihinden sonra ise yeniden belirlenecektir. Buna ek olarak havale ücreti olarak 20 Euro ödeme alınmaktadır.

Fransa'da Bedelli Askerlik Başvurusunda Gerekli Belgeler

Fransa'da Başkonsolosluğa bedelli askerlik başvurusu için giderken götürülmesi gereken belgeler şunlardır;

T.C nüfus cüzdanı ya da kimlik kartının aslı ve arkalı önlü fotoğrafı,

Pasaport aslı ve Türkiye'ye girişlerin olduğunu gösteren sayfaların fotokopileri,

Geçmiş 6 ay içinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğraf,

Mevcutta geçerli olan oturma kimlik kartının aslı ve arkalı önlü fotokopisi,

Dövizli askerlik bedeli olan para nakit olarak,

Çifte vatandaşlığı bulunmayanlar için, en az 3 yıl ( 1095 gün) Fransa' da çalıştığını gösteren belge,

İşçi olarak çalışan vatandaşların hizmet cetveli,

Mevcutta işsiz olanlar için hizmet cetveli ile birlikte işsizlik belgesi,

Hizmet cetvelleri ise www.lassuranceretraite.fr bu adresten temin edilmektedir.

Bu belgeleri tamamlayarak bedelini ödeyen vatandaşlar bedelli askerlikten yararlanabilmektedirler.

Fransa'da Dövizli Askerlikten Kimler Faydalanamaz?

Yasal olmayan şekilde Fransa'da ikamet edenler,

Türkiye Cumhuriyeti tarafından resmi olarak görevlendirilmiş ve görevini yapanlar,

Çalışma ücretleri ve diğer giderleri Türkiye'den gönderilerek çalışanlar,

Yurda kesin dönüş yapmış olan kişiler,

Oturma ve çalışma izni olsa dahi, bulundukları ülke mevzuatlarına göre işçi-işveren meslek- sanat statüsü kazanmamış olanlar,

Türkiye'deki firmalar tarafından yurt dışı bürolarında görevlendirilen kişiler dövizli askerlik başvurusunda bulunamazlar. Başvursalar dahi kabul edilmez.