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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Fransa’dan Atina’ya açık destek

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Fransa’dan Atina’ya açık destek
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FRANSA Savunma Bakanı Florence Parly, ülkesinin Ege ve doğu Akdeniz’deki gerginliklere karşı koyabilmesinde Yunanistan’ın safında yer alma niyetinde olduğunu söyledi.

Atina’da bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos ile görüşecek olan Parly, Yunan ‘To Vima’ gazetesinde yayınlanan demecinde “Yunan ve Fransız savaş gemileri Ege’de ortak tatbikatlara katılıyor. Yunan fırkateyni, Akdeniz’de uçak gemimiz ‘Charles de Gaulle’ye refakat ediyor. Yakında ‘İniohos’ adlı hava tatbikatında da işbirliği yapacağız. Ege ve Akdeniz’deki gerginliklere karşı koyabilmesi için Yunanistan’ın safında yer almak, Yunanistan’a yardım etmek  niyetindeyiz” dedi. Parly, “Biz kesinlikle gerginliğin tırmanmasını istemiyoruz. Buna karşı, haklarımızı korumak ve AB’deki ortaklarımıza da yardımcı olmak için Akdeniz’deki varlığımızı güçlendirmeyi planlıyoruz. Türkiye ile müttefikiz. Böyle bir durumda olmamamız gerekirdi” diye devam etti.

DENİZ YETKİ SINIRLARI

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat muhtırası için ise Parly, “Bu yoğun endişe nedeni. Anlaşma, bölgedeki çıkarları ve güvenliği tehlikeye atıyor. Uluslararası hukuka uygun değil. Hukuki bir değeri de yok” dedi. 

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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