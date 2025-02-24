Fransa'daki Rus Başkonsolosluğu'nda patlama

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Fransa'nın 2. en büyük kenti Marsilya'da bulunan Rusya Başkonsolosluğu'nda patlama meydana geldi. Olay yerine yaklaşık otuz itfaiyeci ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sonucunda ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.

Marsilya'daki Rus Başkonsolosu Stanislav Oranskiy, Fransız basınına yaptığı açıklamada, patlamanın konsolosluğun içinde meydana geldiğini ve itfaiyecilerin hızla olaya müdahale ettiğini açıkladı.

Ukrayna'daki savaşın 3. yıl dönümünde meydana gelen patlamaya ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili daha fazla bilgi topladıkları ve şu anda herhangi bir bilgiyi doğrulayamacakları ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Ambroise-Pare bcaddesinin polis tarafından kordon altına alındığı belirtildi.

Fransa'da yayın yapan Valeurs Actuelles dergisi muhabirleri, konsolosluk arazisindeki bahçeye iki adet molotof kokteyli atıldğını söyledi.

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RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA: TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Marsilya'daki konsoloslukta meydana gelen patlamanın Rus toprağında olduğunu belirterek terör saldırısı olabileceğine işaret etti.

Rus haber ajansı TASS'a açıklama yapan Zaharova, Rusya'nın Fransız tarafından kapsamlı soruşturma tedbirleri talep ettiğini söyledi.

Zaharova, “Marsilya'daki Rus Başkonsolosluğu topraklarında meydana gelen patlamalar bir terör saldırısının tüm işaretlerini taşıyor. Fransa'dan kapsamlı ve hızlı soruşturma önlemlerinin yanı sıra Rus dış temsilciliklerinin güvenliğini güçlendirecek adımlar atmasını talep ediyoruz” dedi.