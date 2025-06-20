Fransa'daki plajlarda sigara yasağı

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Fransa, halk sağlığını koruma amacıyla ülke genelindeki tüm plajlarda sigara içmeyi yasaklamaya hazırlanıyor.

Yeni düzenleme, dumansız alan uygulamalarını ülke çapında zorunlu hale getirecek.

Sigara yasağı konusunda öncü adımlar atan kentlerden biri olan Cagnes-sur-Mer, 2018 yılında belirli sahil kesimlerinde dumansız plaj uygulamasını başlatmıştı.

2023 itibarıyla ise kentteki tüm plajlar sigara içilmez alan olarak ilan edilmişti. Yeni yasayla bu uygulama Fransa genelinde geçerli olacak.