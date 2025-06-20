×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Fransa'daki plajlarda sigara yasağı

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Sigara Yasağı #Plaj
Fransadaki plajlarda sigara yasağı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 17:26

Fransa'da, plajların dumansız alan uygulamalarına dahil edilmesi tartışılmaya başlandı. Yeni yasa uygulanmaya başladığında, ülke genelindeki tüm plajlarda sigara içmek yasaklanmış olacak.

Haberin Devamı

Fransa, halk sağlığını koruma amacıyla ülke genelindeki tüm plajlarda sigara içmeyi yasaklamaya hazırlanıyor.

Yeni düzenleme, dumansız alan uygulamalarını ülke çapında zorunlu hale getirecek.

Sigara yasağı konusunda öncü adımlar atan kentlerden biri olan Cagnes-sur-Mer, 2018 yılında belirli sahil kesimlerinde dumansız plaj uygulamasını başlatmıştı.

2023 itibarıyla ise kentteki tüm plajlar sigara içilmez alan olarak ilan edilmişti. Yeni yasayla bu uygulama Fransa genelinde geçerli olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Sigara Yasağı#Plaj

BAKMADAN GEÇME!