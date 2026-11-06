Fransa'daki kriz yayılırsa... ‘AB'den ayrılan ülkeler olabilir’: Avrupa'nın yapısı değişebilir!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi Fransa'da bütçe krizi derinleşiyor. Kamu borcunu kontrol altına almak isteyen hükümet, bütçe açığını milli gelirin yüzde 5'ine indirmeyi hedefliyor. Ancak parlamentoda çoğunluğu bulunmayan hükümetin bütçe tasarısının ilk aşaması reddedilirken, sokakta hayat pahalılığına ve kesintilere karşı protestolar sürüyor.

Sokaktaki öfkenin temelinde son beş yıldır yaşanan refah kaybı olduğunu belirten Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, sorunun tüm Avrupa'ya yayılabileceğini vurguladı. Avrupa Birliği'nin (AB) uzun vadede Avrupa Ekonomik Topluluğu yapısına dönme riski taşıdığını ifade eden Karayazıcı, "Birlikten ayrılmaya kalkan ülkeler olabilir" uyarısında bulundu.

‘AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ESKİ YAPISINA DÖNME RİSKİ VAR’

Haberin Devamı

Fransa'daki gelişmelerin AB'nin geleceği açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karayazıcı, birliğin yapısının değişebileceğini söyledi: “AB'nin zaman içinde farklı bir yapıya evrileceği düşünülüyor. Bu, birliğin en eski hali olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na geri dönme riskini de masaya getiriyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz.”

‘AYRILMAYA KALKAN ÜLKELER OLABİLİR’

AB'nin yapısında yaşanabilecek değişimlerin uzun yıllara yayılabileceğini belirten Eral Karayazıcı, “Şu anda resmi olarak bunu kimse söylemiyor. Hatta Fransa'da Marine Le Pen de 'Avrupa Birliği'nden çıkalım' demiyor. Ama adım adım belki 10 yıl sürecektir. Buraya gitme riski oluştu. Bence finalde bu risk gerçekleşmeyecek. Ama gündeme gelebilir ve ayrılmaya kalkan ülkeler olabilir” diye konuştu.

Öğrenciler neden sokaklara döküldü? Eğitimde belli standartlar bekliyorlar ancak buna yeterli bütçe ayrılamadı. Bence bu protestolar, son beş yılda yaşanan refah kaybının birikmiş bir sonucu. Eral Karayazıcı

‘REFAH KAYBI SİYASİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR’

Karayazıcı'ya göre ekonomik sorunların etkisi yalnızca protestolarla sınırlı kalmıyor. Alım gücündeki kayıp, seçmenlerin siyasi tercihlerini de değiştiriyor.

Avrupa'da merkez partilere yönelik desteğin zayıflamasını bu gelişmelerle ilişkilendiren Karayazıcı, Almanya'da aşırı sağın yükselişini de örnek gösterdi:

Haberin Devamı

“Düşük ve orta gelirli hane halkı tepkisini Fransa'da sokakta, diğer ülkelerde ise sandıkta gösteriyor. Almanya'da aşırı sağın yükselmesi de bunun örneklerinden biri. Fransa'da nisanda seçim var. Aşırı sağ ve aşırı sol yarışacak, merkez ise neredeyse yok. Çok büyük bir siyasi değişim yaşıyoruz. Bunun nedeni, refah kaybı yaşayan hane halkının merkez partilerden uzaklaşmaya başlaması.”