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Fransa'daki silahlı saldırıda flaş gelişme! Saldırganın gözaltı kararı kaldırıldı

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#Fransa#Silahlı Saldırı#Paris
Fransadaki silahlı saldırıda flaş gelişme Saldırganın gözaltı kararı kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 23:27

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında açtığı ateş sonucu 3 kişiyi öldüren saldırganın hakkındaki gözaltı kararı sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek kaldırıldı.

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Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında dün 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından bölgedeki gerginlik devam ederken, saldırgan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 3 kişiyi öldürmekle suçlanan 69 yaşındaki saldırganın hakkındaki gözaltı kararının sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek kaldırıldığı duyuruldu. Savcılık, soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, "Zanlıyı muayene eden doktor, ilgili kişinin sağlık durumunun tutukluluk tedbirine uygun olmadığını söyledi. Bu nedenle, sağlık durumu izin verdiğinde hakim huzuruna çıkarılıncaya dek gözaltı kararı kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Savcılık, saldırganın psikiyatri servisine sevk edildiğini de açıkladı.

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TERÖR ÖRGÜTÜ PKK YANDAŞLARI PARİS SOKAKLARINI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Başkent Paris'teki Republique Meydanı’nda (Cumhuriyet Meydanı) toplanan terör örgütü PKK yandaşları polisle karşı karşıya geldi. Gerilimin tırmandığı o anlarda sokakları ateşe vererek çok sayıda dükkanın camlarını kıran terör örgütü PKK yandaşları araçları da devirerek yaktı. Polis, Paris sokaklarını savaş alanına çeviren terör örgütü PKK yandaşlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 69 yaşındaki saldırganın açıkça yabancıları hedef aldığını, tek başına hareket ettiğini ve resmi olarak herhangi bir aşırı sağcı grupla bağlantılı olmadığını söylemişti. Geçtiğimiz yıl da göçmenlerin kaldığı kampa kılıçla saldırdığı öğrenilen şüphelinin, cezasını tamamlamasının ardından 15 gün önce tahliye olduğu belirtilmişti.

Paris'te silahlı saldırı! Olay yerinden ilk görüntülerFransa'nın başkenti Paris'te yer alan Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası üç kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralanan üç kişiden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
daha fazla video içinParis'te silahlı saldırı! Olay yerinden ilk görüntüler

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