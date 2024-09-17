Fransa'daki davada şoke eden itiraf: 'Ben bir istismarcıyım'

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Fransa'yı şoke eden cinsel istismar davası, sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye çıkması ertelen 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un Avignon kentindeki mahkemede hakim karşısına çıkmasıyla başladı.

Mahkemeye bastonla çıkan davanın baş sağını Dominique Pelicot, "eşine uyuşturucu vererek farklı erkekler tarafından 10 yıl boyunca istismar edilmesini organize ettiği" suçlamalarını kabul etti.

“Suçlamaların tamamını kabul ediyorum" diyen Pelicot, davada yargılanan yaşları 26 ila 74 arasındaki 50 erkeği işaret ederek "Bu salondaki diğer kişiler gibi ben de cinsel istismarcıyım" dedi.

72 yaşındaki Gisele Pelicot'a cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan diğer 50 erkek henüz bir açıklama yapmazken savcılar, istismarcı kocayı "cinsel istismarı kayıt altına almak ve yaymak" ile de suçladı.

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"AFFETMENİZİ İSTİYORUM"

Yaşlı adam mahkemede, "Eşimden, çocuklarımdan ve torunlarımdan özürlerimi kabul etmelerini istiyorum. Yaptıklarımdan pişmanım. Affedilebilir olmasa bile affetmenizi istiyorum" ifadesinde bulundu.

Çocukluktan yetişkinliğe geçtiği sürecin çok zor geçtiğini ve kendisini de bir cinsel istismar mağduru olduğunu söyleyen Dominique Pelicot, mahkeme salonunda göz yaşlarına hakim olamadı.

Eski eşinin ilişkisi olduğunu öğrendiğinde intiharı düşündüğünü savunan Dominique, “Ona delice aşıktım. Onu çok sevdim ve hala da seviyorum. 40 yıl boyunca çok sevdim ama son 10 yılda çok kötü davrandım" dedi.

Dominique ayrıca, kızı Caroline'e uyuşturucu verip istismar etmekle suçlandı.



Pelicot, eşine nasıl uyuşturucu verip bayıltacağını 2010'da internet üzerinden tanıştığı bir erkek hemşirenin kendisine öğrettiğini söyledi.

"BUNLARI YAPABİLECEĞİNİ AKLIMDAN BİLE GEÇİRMEDİM"

Birçok Fransız kadın için “meydan okuma sembolü” olmayı seçen Gisele Pelicot, "Az önce söylediklerini onun ağzından duymak çok ağır. Ona tamamen güvenerek 50 yıl yaşadım. Bunları yapabileceğini aklımdan bile geçirmedim" dedi.

Çoğunluğu kadın yüzlerce kişi, Fransa'nın çeşitli kentlerinde hafta sonu düzenledikleri eylem ile Gisele Pelicot'a destek oldu.