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Fransa’da yılbaşı kutlamalarına koronavirüs engeli

#Fransa#Yılbaşı#Kutlama
Fransa’da yılbaşı kutlamalarına koronavirüs engeli

Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 31 Aralık gecesi konser ve havai fişek gösterisi yapılmasının yasaklandığını duyurarak, 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren Covid-19 sağlık kartının aşı kartı uygulamasına dönüştürülmesinin planlandığını açıkladı.

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Fransa’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yılbaşının yaklaşması ile yeni önlemler alındı. Başbakan Jean Castex Elysee Sarayı’nda düzenlenen Sağlık Savunma Konseyi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, salgında 5’inci dalganın Fransa’yı güçlü bir şekilde etkilediğini kaydederek, Delta'dan daha hızlı bulaşan Omicron mutasyonunun 2022 yılının başından itibaren baskın olacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Castex, "aşılanmayanlara baskı yapmak" için Covid-19 sağlık kartının sadece aşı bilgilerini içeren bir karta dönüştürmek için 5 Ocak’ta meclise bir yasa teklifi vereceğini belirterek, "Birkaç milyon Fransız'ın aşı olmayı reddetmesinin bütün bir ülkenin hayatını tehlikeye atması ve bu krizin başlangıcından bu yana sorumluluk gösteren Fransızların büyük çoğunluğunun günlük yaşamını baltalaması kabul edilemez" dedi. Castex, 31 Aralık gecesi konser ve havai fişek gösterilerinin yapılmasının yasaklandığını belirterek, "Büyük partilerden, büyük toplantılardan kaçınalım" dedi.

HATIRLATICI AŞI DOZU 15 OCAK’TAN İTİBAREN SAĞLIK KARTI İÇİN ZORUNLU OLACAK

Castex, hatırlatıcı aşı dozunun 3 Ocak'tan itibaren ikinci dozdan 4 ay sonra uygulanacağını ve 15 Ocak'tan itibaren 18 ile 65 yaş arasındaki tüm Fransızlar için hatırlatıcı dozun sağlık kartının geçerliliği için zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

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Şu anda Fransa’da yürürlükte olan sağlık kartında, kişinin aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığı geçirdiğine dair bilgiler yer alıyor. Fransa’da 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren sağlık kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale getirilmişti. Sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesi halinde, söz konusu yerlere erişebilmek için aşı zorunlu hale gelmiş olacak.

SON 24 SAATTE 58 BİN 128 YENİ VAKA

Fransa’da son 24 saatte 58 bin 128 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 8 milyon 518 bin 840'a ulaşırken, son 24 saatte 162 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 121 bin 128'e yükseldi.

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#Fransa#Yılbaşı#Kutlama

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