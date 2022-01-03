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Fransa’da yılbaşı kâbusu! 874 araç kundaklandı

#Fransa#Otomobil#Kundaklama
Fransa’da yılbaşı kâbusu 874 araç kundaklandı

Yılbaşı gecesinde Fransa’da 874 araç ateşe verildi. Yeni yıla girerken araç yakmak 1990’larda özellikle yoksul mahallelerde doğmuş bir ‘gelenek’.

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FRANSA’da her yeni yıl arifesinde park halindeki yüzlerce araç ateşe veriliyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bu sene 874 aracın ateşe verildiğini açıkladı. 2019’da 1316 araç yakılmışken karantina kurallarını denetlemek için sokaklarda artan polis kontrolleri kundaklama olaylarının engellenmesine yardımcı oluyor. 2021 yılbaşına ise karantina altında girildiği içinse kaç araç yakıldığına dair veri yok.

1990’LARDA BAŞLADI

Ülkede otomobil yakma eylemleri 1990’larda özellikle yoksul mahallelerde yeni yılı kutlamanın yaygın bir şekli haline geldi. Fransa’nın doğusunda, Strasbourg çevresindeki yoksul mahallelerde başlayan ‘gelenek’ 2005 sonbaharındaki protestolar sırasında gençler tarafından sıkça kullanıldı. O dönem 3 haftadan kısa sürede 8810 araç kundaklandı.

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#Fransa#Otomobil#Kundaklama

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