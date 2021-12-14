Fransa’da yeni Omicron tedbirleri gündemde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Belgin Dorukun oğlu ölü bulundu... Hastaneye gitmeyi reddetmişBelgin Doruk'un oğlu ölü bulundu... Hastaneye gitmeyi reddetmiş! #Bursa
Koronayı bilen Bill Gatesten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklamasıKoronayı bilen Bill Gates'ten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklaması#Bill Gates
3-2nin ardından soyunma odası Tansiyon arttı, Mesut Özil yüksek sesle...3-2'nin ardından soyunma odası! Tansiyon arttı, Mesut Özil yüksek sesle...#Fenerbahçe
Feci kaza sonrası Gülçin Ergülden ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...Feci kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...#Gülçin Ergül
Berfinin babası son görüşmelerini anlattı: İkna ettim sandım ama maalesef...Berfin'in babası son görüşmelerini anlattı: İkna ettim sandım ama maalesef...#Berfin Özek
Savaş değil istila...Adım adım işgal Uyarılar peş peşe geldi: Bu bir intihar...Savaş değil istila...Adım adım işgal! Uyarılar peş peşe geldi: Bu bir intihar...#Çin
Kuraklık felakate yol açtı... Bataklıkta su ararken acı içinde öldülerKuraklık felakate yol açtı... Bataklıkta su ararken acı içinde öldüler!#Kuraklık
Baba Vanganın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...#BABA Vanga
İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...İstanbul'un keşfedilmeyen Drogba'ları... 'Sokakta yatanlar bile var...'#Yabancı Futbolcular
Sosyal medya paylaşımının sırrı çözüldü Bakan Pakdemirliden bölge müdürlerine talimatSosyal medya paylaşımının sırrı çözüldü! Bakan Pakdemirli'den bölge müdürlerine talimat#Bekir Pakdemirli
Burası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden dolduBurası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! #Yayla
Hava soğuyor, kar geliyor İstanbul için tarih belli olduHava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için tarih belli oldu#Meteoroloji
Şişlide sokak sakinlerinin isyanı: Biri geldi dadandı buraya sürekli ceza kesiyorŞişli'de sokak sakinlerinin isyanı: Biri geldi dadandı buraya sürekli ceza kesiyor#Şişli
Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldıHarry ile Meghan "tahtı" William ile Kate'in elinden aldı#Meghan Markle
Begüm Öner kâbus dolu geceyi ağlayarak anlattı: Sürüklenerek kendimi asansörde buldumBegüm Öner kâbus dolu geceyi ağlayarak anlattı: Sürüklenerek kendimi asansörde buldum!#Ceyhun Fersoy
HABERLERDünya Haberleri

Fransa’da yeni Omicron tedbirleri gündemde

#Fransa#Omicron#İngiltere
Fransa’da yeni Omicron tedbirleri gündemde

Fransa, Omicron mutasyonuna bağlı ilk can kaybının yaşandığı İngiltere’ye karşı yeni tedbirler almayı planlıyor.

Haberin Devamı

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron’un hızla yayıldığı İngiltere’den gelen yolcular için denetimleri sıklaştırmayı düşündüklerini bildirdi. Attal daha bulaşıcı olan Omicron mutasyonuna bağlı bilinen ilk can kaybının yaşandığı İngiltere için yaptığı açıklamada, “İngiltere için şu an mevcut kural, Fransa’ya girişlerde son 48 saate ait negatif test göstermek. Fakat, her zaman çerçeveyi sıklaştırmanın yollarına bakıyoruz. Şu anda bunun için çalışıyoruz ve bence ilerleyen günlerde bir sonuca varmalıyız” dedi.

Attal, şu an Fransa’da Delta mutasyonu etkisiyle birlikte Covid-19’un 5. dalgasının yaşandığını ifade ederken, ülkede ilk olarak Güney Afrika, Botswana ve Hong Kong’da Kasım ayı sonlarında tespit edilen Omicron mutasyonuna bağlı 133 vakanın bulunduğunu da söyledi. Yeni mutasyon tehdidine rağmen şimdilik herhangi bir önlem almayı düşünmediklerini belirten Attal, güçlendirici aşı dozunun Fransa hükümet stratejisinin anahtar parçası olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün ülkede Omicron mutasyonu nedeniyle en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunun dünyada Omicron’a bağlı bilinen ilk can kaybı olduğunu da belirtmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Omicron#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022
James Bond kızı Naomie Harristen tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

James Bond kızı Naomie Harris'ten tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

#Naomie Harris