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Fransa'da yeni hükümet Olimpiyat Oyunları'ndan sonra kurulacak: Sol ittifak başbakan adayını belirledi

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#FRANSA#Olimpiyatlar#Lucie Castets
Fransada yeni hükümet Olimpiyat Oyunlarından sonra kurulacak: Sol ittifak başbakan adayını belirledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 09:15

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni hükümetin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra kurulacağını açıkladı. Seçimin galibi sol ittifakın başbakan adayı ise Lucie Castets oldu.

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Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerin ardından sol koalisyon Yeni Halk Cephesi'nin (Nouveau Front Populaire) seçimi ilk sırada tamamlamasına rağmen henüz yeni hükümet kurulmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada mevcut hükümetin gelecek ayın ortasına kadar geçici olarak görevde kalacağını ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na odaklanacağını belirtti.

Olimpiyat Oyunları'nın ardından yeni bir başbakan atayacağını aktaran Macron, Yeni Halk Cephesi'nin başbakan önerisi hakkında bilgi vermezken, görev süresi sona ermeden istifa etmeyeceğini ifade etti.

Fransada yeni hükümet Olimpiyat Oyunlarından sonra kurulacak: Sol ittifak başbakan adayını belirledi

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SOL İTTİFAK BAŞBAKAN ADAYINI SEÇTİ

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından sol koalisyon Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire), başbakan adayı üzerinde uzlaştı. Sol koalisyon, mali suçlar uzmanı Lucie Castets'i başbakan adayı olarak belirledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Yeni Halk Cephesi'nin başbakan önerisi hakkında bilgi vermemiş, "Mesele bu değil. Mesele isim değil. Mesele şu: Meclis'te hangi çoğunluk ortaya çıkabilir? Ağustos ortasına kadar bir şeyleri değiştirecek durumda değiliz, çünkü bu kargaşa oluşturur” demişti.

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#FRANSA#Olimpiyatlar#Lucie Castets

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