Fransa'da yeni hükümet kuruldu

Fransa'da geçen hafta istifa eden ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeniden başbakan atanan Sebastien Lecornu hükümeti kurdu.

Sebastien Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıl sonundan önce Fransa'ya bütçe sağlama misyonuna odaklı bir hükümet kuruldu" ifadelerini kullandı.

Lecornu ‘tek önemli şeyin ülkenin çıkarları olduğunu’ belirterek, kişisel ve partizan çıkarların üstünde davranarak hükümette yer alan herkese teşekkür ettiğini bildirdi.

Lecornu'nun yeni hükümetinde Laurent Nunez İçişleri Bakanı, Catherine Vautrin Savunma Bakanı, Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Roland Lescure Maliye Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Edouard Geffray Eğitim Bakanı, Jean-Noel Barrot Dışişleri Bakanı, Rachida Dati Kültür Bakanı, Stephanie Pist Sağlık Bakanı, Naim Moutchou Denizaşırı Topraklar Bakanı, Marina Ferrari Spor Bakanı ve Philippe Tabarot Ulaştırma Bakanı olarak yer aldı.