Fransa'da yaşayan ve çalışan bir kişinin aynı zamanda Türkiye'den emekli olabilmesi için çalışmaya gidildi. Buna göre Fransa'da yaşayıp, çalışan bir kişinin aynı zamanda Türkiye'den emekli olabilmesinin önü açık.

Fransa'da Yaşayan ve Çalışan Bir Kişi Türkiye'de Nasıl Emekli Olur?

Yetkililer gurbetçilerin aynı zamanda Türkiye'den emekli olabilmesinin önünü açarak çeşitli düzenlemelere gitti. Buna göre Fransa'da yaşayan ve çalışan bir kişi Türkiye'den emekli olmak istiyorsa sosyal sigorta güvenlik kurumuna borçlanabiliyorlar. Borçlarını ödeyerek aynı zamanda Türkiye'den emekli olabiliyorlar. Bunun için bazı şartlar aranmaktadır. İşte Fransa'da yaşayıp ve çalışan bir kişinin Türkiye'de emekli olabilmesi için gereken şartlar;

- 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

- Yurt dışında yaşadığına dair ve Türk vatandaşı olduğuna dair belgeyi sosyal güvenlik kurumuna iletmek

- Daha sonra sosyal güvenlik kurumunun değerlendirmesini beklemek

Fransa'da yaşayıp Türkiye'de emekli olabilmesinin iki yolu bulunuyor. Öncelikle Türkiye'den emekli olabilmek için borçlanmayı 18 yaşından sonra başlayabiliyorsunuz. Borçlanma ve emeklilik ayrı işlemlerdir. Bir kişi borcunun tamamını ödese dahi emekli olabilmek için ancak yaşını beklemek zorundadır. Dolayısıyla 18 yaşından itibaren borçlanan bir kimse Türkiye'de ki emeklilik yaşını beklemek zorundadır.

Sosyal güvenlik kurumunun internet sitesinden yurt dışında yaşayıp Türkiye'den emekli olmak isteyen vatandaşlar için yazılı bir form bulunmaktadır. Bu formu doldurarak sosyal güvenlik kurumundan değerlendirme talep edebiliyorsunuz. Talep dilekçesini doldururken eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduğunuza emin olmalısınız.

Türkiye'den borçlanma yapacak olan Fransa'da yaşayan gurbetçiler varsa eğer Türkiye'de çalıştığı en son iş sigortalılık durumuna göre borçlanma yapacaktır. Daha önce hiç Türkiye'de sigortalı bir işte çalışmamış olan vatandaşlar için ise 4-B olan hizmet Bağkur sigortalılıktan faydalanabilirler. Bağkur üzerinden borçlanma yaparak emekli olma şansları bulunmaktadır.