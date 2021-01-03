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Haber Giriş: 03.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fransa’da yasak eğlence 2 gün sürdü

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Fransa’da yasak eğlence 2 gün sürdü
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Fransa’da yasak olmasına rağmen Lieuron kentinde ülkenin birçok bölgesinden ve yurtdışından gelen yaklaşık 2 bin 500 kişi bir depoda yılbaşı partisi düzenledi. Polisin partiyi dağıtması 2 gün sürdü. Parti katılımcıları, 31 Aralık’tan itibaren kentte toplanmaya başladı.

Polisin, kalabalığın tepkisi ve büyük bir kaos yaşanmaması adına başta partiye müdahale etmediği öğrenildi. Polisin müdahalesi ile arbede yaşandı. Partiye katılanlar, polise taş ve şişeler ile saldırarak bir polis aracını ateşe verdi. Çıkan olaylarda 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. mı yaptı. Parti çıkışı polis kimlik kontrolü yaparak katılımcılara 135 Euro’luk (yaklaşık 1.200 TL) para cezası kesti.

KARANTİNA ÇAĞRISI

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yasa dışı partiye ilişkin yaptığı paylaşımda, partiye katılanlara bölgeden ayrılırken para cezası verildiğini ve organizatörlerin tespit edilip yargılanacağını ifade etti. Yerel sağlık yetkilileri, partiye katılanlara yedi gün süreyle kendilerini karantinaya almaları çağırısında bulundu. Rennes’deki savcılar ise yılbaşı partisi hakkında soruşturma başlattı.

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