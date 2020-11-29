Fransa’da yasa tasarısı sokakları karıştırdı

Fransa’da basın kuruluşları, işçi sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu “Genel güvenlik yasasına hayır” kolektifinin çağrısıyla başkent Paris başta olmak üzere, ülke genelinde 100’den fazla eylem yapıldı. Paris’teki gösterilerde eylemciler, polis şiddeti ve yeni güvenlik yasa tasarısına tepki gösterip, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u istifaya çağırdı.



DOKUZ GÖZALTI

Bastille Meydanı’nda, göstericiler ve polis arasında kısa süreli arbede yaşanırken, bir banka ve kafeyi kundaklama girişimi üzerine polis tazyikli su sıkarak protestoculara müdahale etti. Protestolarda birçok çöp bidonu ve araç göstericiler tarafından ateşe verildi. 46 bin kişinin katıldığı eylemde 9 kişi gözaltına alındı.

TARTIŞMALI YASA TASARISI NE İÇERİYOR?

Hükümetin yürürlüğe koymaya hazırlandığı tasarı, bir polis memurunun veya bir jandarmanın “yüzünün görüntüsünü veya diğer kimlik unsurlarını” paylaşanların 1 yıl hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Daha önce Ulusal Meclis’te kabul edilen tasarı, Ocak 2021’de Senatonun onayına sunulacak. Senatodan geçmesi halinde, tasarı bir kez daha mecliste oylanacak.