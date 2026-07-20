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Fransa'da yangın sezonu erken başladı: 40 bin hektarlık alan kül oldu

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#Fransa#Orman Yangınları#Laurent Nunez
Fransada yangın sezonu erken başladı: 40 bin hektarlık alan kül oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 11:57

Fransız hükümeti, yangın sezonu geçen yıla kıyasla çok daha erken başladı. Ülkede yıl başından bu yana orman yangınlarından 40 bin hektara yakın alan etkilendi.

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Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Radio France'ta katıldığı programda, özellikle ülkenin güneydoğusunda devam eden yangınlarını değerlendirdi.

Bakan Nunez, Fransa'nın yangınlarla mücadelede yeterli hava ve kara araçlarına sahip olduğunu ancak yüksek sıcaklıklar ve hava koşullarının etkisiyle hızla yayılan yangınlar nedeniyle "olağan dışı" bir durumla karşı karşıya oldukları açıklamasını yaptı.

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Çıkan 10 yangından 9'unun kasıtlı ya da kasıtsız insan kaynaklı olduğunu yineleyen Nunez, yangınlar nedeniyle ülke genelinde 111 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Fransada yangın sezonu erken başladı: 40 bin hektarlık alan kül oldu

ORMAN YANGINLARINDA KORKUTAN ARTIŞ

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Nunez, yıl başından bu yana yaklaşık 40 bin hektar alanın yandığını ve bu rakamın 2025'te bütün bir sezonda kaydedilen rakamı aştığını kaydetti.

Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Fransa'nın yaklaşık 2 aydır yangınlarla mücadelesi sürerken, ülkenin güneydoğusundaki Var vilayetinde ve Korsika Adası'ndaki yangınlar henüz söndürülemedi.

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#Fransa#Orman Yangınları#Laurent Nunez

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