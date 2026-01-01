×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Fransa'da yanardağ aktif hale geldi: Birinci seviye alarm verildi

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Piton De La Fournaise#Reunion Adası
Fransada yanardağ aktif hale geldi: Birinci seviye alarm verildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 09:14

Fransa'nın Reunion adasında bulunan dünyanın en aktif yanardağlarından Piton de la Fournaise'nin aktif hale geldiği bildirildi.

Haberin Devamı

Reunion Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Piton de la Fournaise Gözlemevi'nin yerel saatle 04.47'de bir "sismik kriz" tespit etmesinin ardından yanardağ bölgesine giriş çıkışlar kapatıldı.

Gözlemevi, "Magmanın, magmatik rezervuarı terk ederek yüzeye doğru hareket ettiğini tespit ettik" açıklamasını yaptı.

Fransada yanardağ aktif hale geldi: Birinci seviye alarm verildi

ALARM VERİLDİ

Valilik, bölgede kısa süre içinde volkanik bir patlama yaşanmasının muhtemel olduğunu belirterek, 1. seviye alarm ilan etti. Ayrıca, yanardağın kalderasının 1 Ocak sabahı saat 06.00 itibarıyla tamamen kapatılması talimatı verildi.

Adanın güneydoğusundaki ıssız bir bölgede yer alan Piton de la Fournaise yanardağı, son 10 yılda yaklaşık 20 kez patlamıştı.

Gözden Kaçmasınİsviçrede patlama: Çok sayıda can kaybıİsviçre'de patlama: Çok sayıda can kaybıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınNew Yorkun yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Kur’an-ı Kerim üzerine el basarak göreve başladıNew York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Kur’an-ı Kerim üzerine el basarak göreve başladıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınHint Okyanusunda 6 büyüklüğünde depremHint Okyanusu'nda 6 büyüklüğünde depremHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Piton De La Fournaise#Reunion Adası

BAKMADAN GEÇME!