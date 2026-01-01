Fransa'da yanardağ aktif hale geldi: Birinci seviye alarm verildi

Haberin Devamı

Reunion Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Piton de la Fournaise Gözlemevi'nin yerel saatle 04.47'de bir "sismik kriz" tespit etmesinin ardından yanardağ bölgesine giriş çıkışlar kapatıldı.

Gözlemevi, "Magmanın, magmatik rezervuarı terk ederek yüzeye doğru hareket ettiğini tespit ettik" açıklamasını yaptı.

ALARM VERİLDİ

Valilik, bölgede kısa süre içinde volkanik bir patlama yaşanmasının muhtemel olduğunu belirterek, 1. seviye alarm ilan etti. Ayrıca, yanardağın kalderasının 1 Ocak sabahı saat 06.00 itibarıyla tamamen kapatılması talimatı verildi.

Adanın güneydoğusundaki ıssız bir bölgede yer alan Piton de la Fournaise yanardağı, son 10 yılda yaklaşık 20 kez patlamıştı.