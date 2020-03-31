Fransa’da virüs kiliseden yayıldı

Haftalık Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte bakan, “Devrilme noktası, Mulhouse’daki Evanjelik Kilisesi’nde yapılan toplantıydı. Salgın, ülke geneline buradan yayıldı” dedi. Le Monde gazetesi ise virüsün söz konusu ayinlerden Viyana ve Burkina Faso’ya taşındığını yazdı. Kamu yayıncısı France Info’nun haberinde, Mulhouse’daki Evanjelik Kilisesi’nde 17-21 Şubat’taki ayinlere katılan en az bin kişide virüs tespit edildiği belirtilmişti.