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HaberlerDünya HaberleriFransa'da 'üçüncü dalga' tedirginliği! Başbakan Castex'ten mutasyon açıklaması
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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 16.03.2021 - 18:51 | Son Güncelleme:

Fransa'da 'üçüncü dalga' tedirginliği! Başbakan Castex'ten mutasyon açıklaması

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Fransa'da 'üçüncü dalga' tedirginliği! Başbakan Castex'ten mutasyon açıklaması

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını söyledi.

Castex, Ulusal Meclis'te milletvekillerinin salgına ilişkin sorularını yanıtladı.

Salgına ilişkin, "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz." diyen Castex, İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkede hızla yayıldığını kaydetti.

Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.

İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün Kovid-19 vakalarının yüzde 67'sini oluşturduğu açıklanmıştı.

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