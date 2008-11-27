Fransa'da uçak kazası

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Airbus tipi A320 uçağının Saint-Cyprien kenti açıklarında Akdeniz'e düştüğü bildirildi. 7 mürettebatlı olduğu ifade edilen Yeni Zellanda uçağının teknik uçuşunu yaptığı ve şu ana kadar yalnızca denizdeki 1 mürettebatın cesedine ulaşıldığı ifade ediliyor. 6 mürettebattan ise şu ana kadar haber alınamadı.

Birkaç parçaya ayrıldığı ifade edilen uçağın, düştüğü noktaya çok sayıda helikopter, 1 yardım gemisi gönderildi. Uçağın, merkezi Fransa'nın Perpignan kentinde bulunan EAS adlı firmanın bakım servisinde olduğu, teknik uçuşun da bu amaçla yapıldığı belirtiliyor.