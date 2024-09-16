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Fransa'da terör örgütü PKK yandaşlarından paçavralı gösteri

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#Fransa#Pkk#Gösteri
Fransada terör örgütü PKK yandaşlarından paçavralı gösteri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 09:32

Terör örgütü PKK yandaşları, Fransa'nın Marsilya kentinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristleri anarak örgüt propagandası yaptı.

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"Festival" adı altında gerçekleştirilen gösteride PKK yandaşları, terör örgütünün paçavralarını taşıdı ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde sloganlar attı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin, PKK Avrupa Birliği ve Fransa tarafından terör örgütü olarak tanınırken örgüte ait paçavralarla terör propagandasının yapıldığı bu gösteriye neden izin verildiği sorusunu henüz yanıtlamadı.

Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2021'de terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınamıştı.

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#Fransa#Pkk#Gösteri

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