Fransa’da terör

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Fransa’da öğretmen Samuel Paty’nin başı kesilerek öldürülmesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı söylemleri ve Hz. Muhammed karikatürlerinden vazgeçilmeyeceği mesajı, son olarak da Nice’te bir kilisede gerçekleştirilen saldırı sonrası oluşan gerginliği düşürme hedefli açıklamalar sürüyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, teröristlerle Müslümanların bir tutulmaması uyarısında bulundu. Fransız LCI televizyonunda konuşan Hollande, teröristlerin dinler arasında savaş istediğini belirterek, “Bu teröristlerle Müslümanları karıştırmamalıyız. Bu, başlatmak istemediğimiz bir çatışmaya girmemize neden olacak bir hata olur” dedi.

AB ‘DİYALOG’ DEDİ

Önceki gece Brüksel’de COVID-19 önlemlerini görüşmek üzere bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri de ortak bir açıklamayla terörle mücadelede Fransa’nın yanında oldukları mesajı vererek, “Dünya liderlerine, ayrılık yerine diyalog ve toplumlar ile dinler arasında anlayış için çalışma çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TUZAKLARA DÜŞÜLMEMELİ’

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise parlamentoda yaptığı konuşmada, “Müslüman kültürü ve dini Fransız ve Avrupa tarihimizin bir parçası ve ona saygı duyuyoruz. Müslümanlar ulusal toplumumuzun tüm haklara sahip üyeleri” dedi. Fransız demokratik modelinin pusula olmaya devam edeceğini söyleyen Le Drian, “Kurulan karışım ve karmaşa tuzaklarına düşmek en büyük hata olur” ifadelerini kullandı. Son saldırının yapıldığı Nice’teki Ar-Rahma Camisi İmamı Otmane Aissaoui, “Bugün kendimi Hristiyan görüyor ve hissediyorum çünkü bir erkeğin, bir kadının derin inancına dokunuldu, ama Hristiyanlık ve Musevilik gibi İslam da bu tür eylemlerden ışık yılları kadar uzak” diye konuştu.

NİCE ŞEHRİ YASTA

Saldırının meydana geldiği Nice’te kent sakinleri, hayatını kaybeden kurbanlar için bir araya geldi. Olayın gerçekleştiği Notre Dame kilisesinde toplanan vatandaşlar, kilisenin önüne çiçekler bıraktı ve mumlar yaktı. İngiliz Reuters haber ajansına konuşan vatandaşlardan biri, “Kilisede hayatını kaybeden hizmetliyi çok iyi tanıyordum. Bu, gerçek bir trajedi” ifadelerini kullandı. Kent, 2016 yılında da bir terör saldırısına hedef olmuştu. Fransa genelinde terörle mücadele planı“acil” seviyeye yükseltildi.

O ÖRGÜTÜN VARLIĞI ARAŞTIRILIYOR

Tüm dünyayı şoke eden Nice saldırısının yankıları sürerken, olayı üstlenen “Güney Tunuslu Mehdi” adlı örgüt soruşturuluyor. AFP’nin haberine göre, Tunuslu terörle mücadele yetkilileri, daha önce varlığı bilinmeyen örgütün olayla bağlantısını ortaya çıkarmak üzere çalışma başlattı. Örgüt üyesi olduğunu iddia eden bir kişi, sosyal medya üzerinden saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini öne sürmüştü. Öte yandan Fransa’da devam eden soruşturma kapsamında 47 yaşındaki bir kişi, saldırganla temasta olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 21 yaşındaki Tunuslu saldırgan Brahim Aoussaoui’nin 20 Eylül’de mülteci botuyla İtalya’nın Lampedusa Adası’na geldiği, 9 Ekim’de ise kaçak yollardan Fransa’ya giriş yaptığı ortaya çıkmıştı. Polis müdahalesi sonucu ağır yaralanan saldırganın tedavisi sürüyor.

KARDEŞİ KONUŞTU





Saldırganın kız kardeşi Afef, Brahim’in kilisenin karşısındaki bir binada kendine yatacak yer bakmaya gittiğini ve saldırı gerçekleştireceğine ilişkin hiçbir belirti göstermediğini açıkladı. Reuters’a konuşan Tunus’taki Aoussaoui ailesi üyeleri de, Brahim’in bu vahşi saldırıyı gerçekleştirdiğini duyduklarında şoke olduklarını söyledi. Brahim’in abisi Yassin, “Kardeşim arkadaş canlısıydı ve aşırıcı biri değildi” diye konuştu. Ancak Brahim’in İtalya’ya giderken de kendilerine haber vermediğini, bir anda bota binip İtalya’ya geçtiğini öğrendiklerini söyledi.