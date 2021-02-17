Fransa’da tartışmalı yasaya ilk onay

Bir ay önce parlamento gündemine gelen ve 135 saat süren tartışmalar sonucunda 300’den fazla değişiklik yapılarak kabul edilen tasarı, 30 Mart’tan itibaren Fransa Senatosu’nda görüşülmeye başlanacak.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un özellikle istediği yasa tasarısının odağında “İslamcı ayrılıkçılıkla” mücadele yer alıyor. Tasarı, kamu hizmetlerinde yansızlığın güçlendirilmesine ve laiklik ilkesine göre eğitime yönelik bazı önlemler, internet ortamında nefretle mücadeleye yönelik adımlar ve evde eğitime yönelik kontrolü arttırıcı düzenlemeler içeriyor.

Cumhuriyet ilkelerine uymayan derneklere yardımların kesilmesi ve yapılan yardımların geri alınması, ibadet yerlerinin ve bunların finans kaynaklarının şeffaflığının sağlanması, bu mekanlarda siyasi amaçlı toplantı yapılamaması da tasarıda yer alıyor. Bekaret sertifikası verilmesinin yasaklanması ve çok eşlilikle mücadele de tasarının maddeleri arasında.