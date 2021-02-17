MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa’da tartışmalı yasaya ilk onay
GeriDünya Fransa’da tartışmalı yasaya ilk onay
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 17.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fransa’da tartışmalı yasaya ilk onay

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Fransa’da tartışmalı yasaya ilk onay
Abone Olgoogle-news

Fransa Ulusal Meclisi, toplumun çeşitli kesimleri arasında yoğun tartışmaya ve protesto gösterilerine neden olan, ayrılıkçılıkla mücadeleyi ve cumhuriyet ilkelerini güçlendirmeyi amaçlayan yasa tasarısını 151’e karşı 347 oyla kabul etti. Oylamada 65 parlamenter ise çekimser kaldı.

Bir ay önce parlamento gündemine gelen ve 135 saat süren tartışmalar sonucunda 300’den fazla değişiklik yapılarak kabul edilen tasarı, 30 Mart’tan itibaren Fransa Senatosu’nda görüşülmeye başlanacak.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un özellikle istediği yasa tasarısının odağında “İslamcı ayrılıkçılıkla” mücadele yer alıyor. Tasarı, kamu hizmetlerinde yansızlığın güçlendirilmesine ve laiklik ilkesine göre eğitime yönelik bazı önlemler, internet ortamında nefretle mücadeleye yönelik adımlar ve evde eğitime yönelik kontrolü arttırıcı düzenlemeler içeriyor.

Cumhuriyet ilkelerine uymayan derneklere yardımların kesilmesi ve yapılan yardımların geri alınması, ibadet yerlerinin ve bunların finans kaynaklarının şeffaflığının sağlanması, bu mekanlarda siyasi amaçlı toplantı yapılamaması da tasarıda yer alıyor. Bekaret sertifikası verilmesinin yasaklanması ve çok eşlilikle mücadele de tasarının maddeleri arasında.

False
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi