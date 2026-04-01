Fransa'da 'sosyal medyaya 15 yaş sınırı' tasarısı kabul edildi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2026 01:14

Fransız Parlamentosu'nun üst kanadı Senato'da, 15 yaşından küçüklere, belirli şartlar altında sosyal medya yasağı getiren yasa tasarısı kabul edildi.

Paris'teki Senato Genel Kurulu'nda 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirmeyi hedefleyen tasarı ele alındı.

Senatörler, daha önce tasarıda, Senato komisyonunca yapılan değişikliklere yeşil ışık yakarak, Genel Kurul'da düzenlenen oylamada tasarıyı kabul etti.

Senato'da kabul edilen tasarı kapsamında, 15 yaşından küçüklere belirli şartlar altında sosyal medya yasağı getirilmesi öngörülüyor.

Tasarı, gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek sosyal medya platformlarının, çıkarılacak bir kararnameyle 15 yaşından küçüklere yasaklanmasını ve bu platformların kullanıcılarının yaşını kontrol etmesini öngörüyor.

Diğer platformlar için ise tasarı, 15 yaşından küçüklere erişimi, en az bir ebeveyninin iznine bağlı kılmayı hedefliyor.

Tasarı metni, bundan sonra senatör ve milletvekillerinden oluşan karma komisyonda görüşülecek. Komisyonda, parlamenterler, ortak bir metin üzerinde uzlaşmaya çalışacak.

Fransa'da bir tasarının, Parlamento'dan geçmesi için Ulusal Meclis ve Senato'nun aynı tasarı metni üzerinde anlaşması gerekiyor.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te 26 Ocak'ta kabul edilen tasarı metni, Senato'nunkinden farklı olarak, 15 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağının tüm platformlar için geçerli olmasını öngörüyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!