Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 150 kişi öldü

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 533 artışla 2 milyon 376 bin 852'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 150 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 57 bin 911'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 871'i yoğun bakımda olmak üzere, 25 bin 239 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 252 artışla 176 bin 995'e ulaştı.