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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 00:05 | Son Güncelleme:

Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 150 kişi öldü

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Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 150 kişi öldü
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 150 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 533 artışla 2 milyon 376 bin 852'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 150 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 57 bin 911'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 871'i yoğun bakımda olmak üzere, 25 bin 239 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 252 artışla 176 bin 995'e ulaştı.

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