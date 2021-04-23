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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 22:12 | Son Güncelleme:

Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten dolayı 309 kişi hayatını kaybetti

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Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten dolayı 309 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 309 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 32 bin 340 artışla 5 milyon 440 bin 946'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte hastanelerde 309 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 27 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 102 bin 525'e çıktı.

Hastanelerde 5 bin 962'si yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 438 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1737 artışla 329 bin 405'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10'a yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 13 milyon 811 bin 101'e çıktı, bunlardan 5 milyon 385 bin 52'sine ikinci doz uygulandı.

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