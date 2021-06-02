Fransa'da son 24 saatte 9 bin 848 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 137 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınında can kaybı sayısı 109 bin 691'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 9 bin 848 artışla 5 milyon 677 bin 172'ye yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 825'i yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 88 kişinin tedavisi devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 26 milyon 176 bin 709'a çıktı, bunlardan 11 milyon 220 bin 50'sine ikinci doz da uygulandı.

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