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HaberlerDünya HaberleriFransa'da son 24 saatte 9 bin 848 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 00:32 | Son Güncelleme:

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 848 Kovid-19 vakası kaydedildi

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Fransa'da son 24 saatte 9 bin 848 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 848 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 137 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınında can kaybı sayısı 109 bin 691'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 9 bin 848 artışla 5 milyon 677 bin 172'ye yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 825'i yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 88 kişinin tedavisi devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 26 milyon 176 bin 709'a çıktı, bunlardan 11 milyon 220 bin 50'sine ikinci doz da uygulandı.

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