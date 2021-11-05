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Fransa'da son 24 saatte 9 bin 502 koronavirüs vakası kaydedildi

#Fransa#Koronavirüs#Vaka
Fransada son 24 saatte 9 bin 502 koronavirüs vakası kaydedildi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 9 bin 502 yeni vaka belirlendi.

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Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 47 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 117 bin 849'a çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 9 bin 502 artışla 7 milyon 190 bin 334 oldu. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,2 olarak açıklandı.

Hastanelerde 1099'u yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 718 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı yüzde 17,18 arttı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 314 bin 988'e ulaştı, 50 milyon 159 bin 648 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 74,4'ü tamamen aşılanmış oldu.

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