Fransa'da son 24 saatte 8 bin 51 Kovid-19koronavirüs vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 51 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 59 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 893'e ulaştı.
Kovid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 8 bin 51 artışla 550 bin 690'a yükseldiği ülkede, 1204'ü yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 500 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 553 artarak 96 bin 327'ye yükseldi.
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,6'ya ulaştı.
Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.
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