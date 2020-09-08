MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa'da son 24 saatte 6 bin 544 koronavirüs vakası tespit edildi
GeriDünya Fransa'da son 24 saatte 6 bin 544 koronavirüs vakası tespit edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 22:35 |  Son Güncelleme:

Fransa'da son 24 saatte 6 bin 544 koronavirüs vakası tespit edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa'da son 24 saatte 6 bin 544 koronavirüs vakası tespit edildi
Abone Olgoogle-news

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 544 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı düne göre artış gösterdi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 6 bin 544 artışla 335 bin 524'e yükseldi. Hastanelerde 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 764'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 574'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 960 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 87 bin 836 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Son bir haftada 1 milyondan fazla Kovid-19 testi yapılan ülkede, testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye yükseldi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle