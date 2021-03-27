MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa'da son 24 saatte 41 bin 869 koronavirüs vakası tespit edildi
GeriDünya Fransa'da son 24 saatte 41 bin 869 koronavirüs vakası tespit edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 27.03.2021 - 00:59 | Son Güncelleme:

Fransa'da son 24 saatte 41 bin 869 koronavirüs vakası tespit edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa'da son 24 saatte 41 bin 869 koronavirüs vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 41 bin 869 yeni vaka kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 304 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 594 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 94 bin 302'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 41 bin 869 artışla 4 milyon 465 bin 956'ya yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 766'sı yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 242 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1455 artışla 288 bin 62'ye ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 8,1 oldu.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 7 milyon 519 bin 740'a çıktı, bunlardan 2 milyon 653 bin 261'ine ikinci doz aşı uygulandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi