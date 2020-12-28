MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa'da son 24 saatte 364 kişi koronavirüsten öldü
GeriDünya Fransa'da son 24 saatte 364 kişi koronavirüsten öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 22:27 | Son Güncelleme:

Fransa'da son 24 saatte 364 kişi koronavirüsten öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa'da son 24 saatte 364 kişi koronavirüsten öldü
Abone Olgoogle-news

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 364 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 960 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 364 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 63 bin 109'a çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 960 artışla 2 milyon 562 bin 646'ya yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 703'ü yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 678 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı 781 artışla 190 bin 722'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,8'e geriledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle