Fransa'da son 24 saatte 25 bin 86 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 25 bin 86 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 834 bin 770e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 104 bin 82 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 33 bin 247 olduğu aktarıldı.