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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 00:08 | Son Güncelleme:

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 262 koronavirüs vakası görüldü

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Fransa'da son 24 saatte 20 bin 262 koronavirüs vakası görüldü
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 262 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 159 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 62 bin 427'ye çıktı.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı da 20 bin 262 artışla 2 milyon 547 bin 771'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 625'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 392 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 806 artışla 189 bin 445'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,4'e indi.

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