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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 23:02 | Son Güncelleme:

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 148 Kovid-19 vakası kaydedildi

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Fransa'da son 24 saatte 12 bin 148 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 148 vaka belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 136 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 32 bin 155'e ulaştı.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 12 bin 148 artışla 589 bin 653'e yükseldiği ülkede, 1276'sı yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 758 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 507 artarak 97 bin 778'e yükseldi.

Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

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