Fransa'da sokaklar karıştı! Halk ayaklandı: Grev başladı

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Fransa'da kamu çalışanları ve memurlar, maaş artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde greve gitti. CNN Türk Fransa Temsilcisi Arzu Çakır Morin, başta Paris olmak üzere yaklaşık 170 noktada düzenlenen eylemlerde kamu hizmetlerindeki sorunların ve yaklaşan bütçe tartışmalarının öne çıktığını aktardı.

170 NOKTADA EYLEM: SENDİKALAR SOKAĞA ÇIKTI

CNN Türk Fransa Temsilcisi Arzu Çakır Morin, yaz tatilinin ardından kamu çalışanlarının yeniden sokağa çıktığını belirtti. Morin, tüm büyük sendikaları bir araya getiren Inter-syndicale grubunun çağrısıyla ülke genelinde yaklaşık 170 noktada eylem düzenlendiğini söyledi.

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Eylemlerin en büyüğü başkent Paris'te gerçekleşirken, en büyük sendikal konfederasyon CGT'nin öncülüğündeki gösteriye radikal solun önde gelen isimlerinden Jean-Luc Mélenchon da destek verdi.

Mélenchon, çalışanların taleplerini daha güçlü şekilde duyurması gerektiğini belirterek eylemcilerin yanında olduklarını ifade etti.

Morin, Fransa'da yaklaşık 7 ay sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını hatırlatarak, kamu çalışanlarının seçimler öncesinde taleplerini sokakta daha güçlü şekilde dile getirmeye başladığını söyledi.

KAMU ÇALIŞANLARININ EN BÜYÜK SORUNU ÜCRET

Eylemlerin temel nedenlerinden birinin ücretler olduğunu belirten Morin, kamu çalışanlarının maaş artışlarında kullanılan ücret endeksinin yaklaşık 10 yıldır dondurulduğunu aktardı.

Morin, 2017'den bu yana ücretlerde yüzde 1,5 ila yüzde 3 arasında artış gerçekleştiğini, aynı dönemde enflasyonun toplam etkisinin ise yüzde 25'e ulaştığını söyledi.

Bu durumun çalışanların alım gücünde ciddi kayba yol açtığını belirten Morin, ekonomik göstergelerin de çalışanların tepkisini artırdığını ifade etti.

"SİLAHA DEĞİL İNSANA YATIRIM"

Avrupa'nın savunma harcamalarını artırma politikalarının da eylemlerde öne çıktığını belirten Morin, kamu kaynaklarının savunma ve silah yatırımlarına aktarılmasına yönelik eleştirilerin bulunduğunu söyledi.

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Gösterilerde bu tepkinin "Silaha değil insana yatırım" yazılı pankartlarla dile getirildiğini aktaran Morin, çalışanların kamu hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasını istediğini belirtti.

BÜTÇE KRİZİ VE SEÇİM BASKISI

Fransa'da bütçe görüşmelerinin de siyasi tartışmaların merkezinde olduğunu belirten Morin, son yıllarda hükümetlerin bütçe konusunda ciddi muhalefetle karşılaştığını ifade etti.

Morin, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bütçe görüşmelerini daha da zorlaştırabileceğini belirterek, muhalefet partilerinin hükümet üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Aşırı sağ ve radikal solun bütçeye karşı çıktığını aktaran Morin, siyasi kutuplaşmanın seçim sürecinde sokak eylemlerine de yansıdığını ifade etti.

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SENDİKALARDAN HÜKÜMETE 48 SAAT

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuya ilişkin açıklama yapmadığını belirten Morin, Başbakan Sébastien Lecornu'nun ise tarafları itidale ve ülkenin bütçeye sahip olması gerektiği konusunda sorumluluk almaya çağırdığını söyledi.

Morin, hükümetin muhalefetle temaslarını sürdürdüğünü aktarırken, sendikaların ise Başbakan Lecornu'ya 48 saat süre verdiğini belirtti.

Sendikaların, taleplerinin dikkate alınmaması halinde eylemlerin devam edeceği mesajını verdiğini aktaran Morin, gösterilerin giderek sertleştiğini ifade etti.

POLİS VE İTFAİYECİLER DE EYLEME KATILDI

Morin, eylemlerde dikkat çeken gelişmelerden birinin polis sendikalarının gösterilere katılması olduğunu söyledi.

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İtfaiyecilerin de eylemlere dahil olduğunu belirten Morin, yaz boyunca orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyecilerin düşük ücret ve güvenlik sorunlarından şikayetçi olduğunu aktardı.

İtfaiyecilerin araçlarıyla çevre yolunu kapattığını belirten Morin, Paris'teki gösterilerde güvenliğin sağlanması için 10 bine kadar çevik kuvvet görevlisinin konuşlandırıldığını söyledi.

Polis teşkilatındaki farklı birimlerin de çalışma koşulları ve ücretlerden şikayetçi olduğunu belirten Morin, karakolların fiziki koşullarının yetersiz olduğunu aktardı.

HASTANELER VE OKULLARDA DA KRİZ

Fransa'daki kamu hizmetlerine ilişkin sorunların yalnızca güvenlik birimleriyle sınırlı olmadığını belirten Morin, hastanelerde ve okullarda da ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

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Acil servislerde bekleme sürelerinin uzadığını belirten Morin, eğitim alanında da öğretmen eksikliği, düşük ücret ve okullardaki şiddet olaylarının çalışanların başlıca şikayetleri arasında olduğunu aktardı.

Morin, devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin önemli bir bölümünün de eyleme katıldığını belirtti.

LİSELİLERDEN "ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARI

Eylemlere öğrencilerin de katıldığını aktaran Morin, özellikle lise öğrencilerinin sabah saatlerinden itibaren gösteriler düzenlediğini söyledi.

Bazı noktalarda polis ile öğrenciler arasında müdahalelerin yaşandığını belirten Morin, öğrencilerin daha iyi eğitim koşulları talep ettiğini aktardı.

Morin, öğrencilerin sıcak ve soğuk hava koşullarında yetersiz fiziki şartlarda eğitim gördüklerini, kalabalık sınıflardan, öğretmen eksikliğinden ve okullardaki yetersizliklerden şikayet ettiklerini söyledi.

Gösterilere katılan lise öğrencilerinin Filistin bayrakları taşıdığını belirten Morin, "Özgür Filistin" yazılı pankartların da eylemlerde yer aldığını aktardı.

ULAŞIMDA GREV ETKİSİ

Demiryolu çalışanlarının da greve katıldığını belirten Morin, ancak ulaşımın tamamen durmadığını söyledi.

Paris RER ve RATP hatlarının hizmet vermeye devam ettiğini ancak seferlerin seyrekleştirildiğini aktaran Morin, buna rağmen eylem alanına ulaşımın mümkün olduğunu belirtti.

EYLEMCİLERİN HEDEFİ HÜKÜMET

Göstericilerin temel hedefinin hükümet olduğunu belirten Morin, çalışanların hükümetten taleplerini dikkate almasını istediğini söyledi.

Morin, eylemcilerin kamu kaynaklarının savunma harcamaları yerine halkın ve kamu hizmetlerinin ihtiyaçlarına yönlendirilmesini talep ettiğini aktardı.

Fransa'da ekonomist Gabriel Zucman ve Thomas Piketty'nin de servet sahiplerinden daha fazla vergi alınması yönündeki görüşleriyle tartışmaya dahil olduğunu belirten Morin, kamu hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılması ve gelir dağılımındaki sorunların giderilmesinin eylemlerde öne çıkan başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.