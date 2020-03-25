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Dünya
DHA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 12:08,Son Güncelleme:/

Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale

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Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale
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Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara polis sert müdahalede bulundu. O anların görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Fransa'da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 17 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokaklarda görevlendirilen polisler, olası yağmalama ve hırsızlıklara karşı mücadele ediyor. Bazı polislerin ise sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale ettikleri görüldü.

POLİS MÜDAHALE DOZUNU ARTTIRDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polislerin yerde yatan bir kadına sert müdahalesi ve diğer bir kadını da iterek yere düşürdükleri görüldü. Görüntülerdeki polislere sosyal medyadan yoğun tepki geldi.

Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale
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