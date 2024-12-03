Fransa'da siyasi kriz: Tarih belirlendi... Bu noktaya nasıl gelindi?

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Avrupa ülkesi Fransa, Cumhurbaşkanı Macron'un erken seçim kararı almasının ardından bütçe krizi ile boğuşmaya başladı. Siyasi krize sürüklenen Fransa'da, Başbakan Michel Bernier hükümeti güvenoyu oylaması tehditleri ile karşı karşıya kaldı.

Ulusal Mecliste sosyal güvenlik bütçesinin görüşüldüğü oturumda Başbakan Barnier'nin, bütçe tasarısının milletvekilleri tarafından oylanmadan meclisten geçirilmesine izin veren Anayasa'nın 49. maddesini işletmesi muhalefetin tepkisini topladı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, bütçeyle ilgili taleplerinin yerine getirilmemesi halinde, Fransa Başbakanı Michel Barnier'yi, hükümetini düşürmek için gensoru önergesine destek vermekle tehdit etti.

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FRANSA BU NOKTAYA NASIL GELDİ?

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'daki seçimlerde sol koalisyonun daha fazla oy olmasına rağmen merkez sağdan bir isim olan Bay Barnier'i göreve getirdi. Macron'un seçim sonuçlarını görmezden gelmesine sol koalisyon çok kızdı.

Başbakan Barnier, aşırı sağcıların "kırmızı çizgimiz" diye tanımladığı 2025 bütçe tasarısında, elektrik fiyatlarındaki vergi artışını geri çektiğini duyurdu.

2025 bütçesinin mevcut halinde hala sıkıntıların olduğunu söyleyen Le Pen, bütçeyle ilgili taleplerini yerine getirmesi için Barnier'ye 2 Aralık'a kadar süre verdiğini açıkladı.

Fransız hükümetinin merkezi Matignon Sarayı'ndaki liderliği zora giren Barnier, "Matingon cehennemini" yaşamaya başladı.

SÜREÇ NE GETİRECEK?

Çiftçilerden taksicilere, protesto gösterilerinin düzenlendiği Fransa'da, güvenoyu oylamasının yarın saat 16:00'da (TSİ:18:00) yapılacağı duyuruldu. Güvenoyu oylamasının büyük olasılıkla geçmesi beklenirken Barnier'nin istifa etmekten başka çaresi kalmayacak.

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Barnier'nin görevini bırakması ise yeni hükümetin kurulması için vekil yönetimin Fransa'nın başına geçmesi durumunu doğuracak.

Macron, Fransa'nın Temmuz ayından Eylül ayına kadar vekil yönetim ile idare edilmesine sürüklemişti. Vekil yönetimin yetkileri, anayasaya uyarınca "güncel meseleleri" ele almakla sınırlıydı.

Fransız hukukçular, vekil yönetimin yeni yasa öneremeyeceğini ya da yeni kararname çıkaramayacağını belirtti. Ancak maaş ödemelerini dağıtmak ile ilgilenebilir. Yine de güvenoyu oylamasından Barnier hükümetinin düşmesi çıkması halinde, Macron yeniden başbakan atamak zorunda kalacak.

SÜRECE SEBEP OLAN BÜTÇE NE OLACAK?

Sonuç ne olursa olsun bütçe tartışmalarının belirsizliğe gireceğini öne süren uzmanlar, 60 milyar dolarlık vergi artışı ve harcama kesintisi rafa kalkacağını belirtti.

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Uzmanlar, Macron'un yeni bir başbakan ataması ve yeni bütçe tasarısı sunulması halinde parlamentonun 70 günü olacağını ifade etti. Uzmanlar, ancak bu durumda da 2025 yılına kadar Fransa'da bütçe yasasının geçemeyeceğini vurguladı.

Uzmanlar, vekil yönetimin 19 Aralık'a kadar özel bir teklif ile gelebileceğini ancak böyle bir senaryoda hükümetin dayatacağı bütçe ile Macron'un siyasi hayatının tehlikeye gireceğini ifade etti.

Hem sağdan hem soldan bazı siyasetçiler, görev süresi 2027'de sona erecek ve tekrar cumhurbaşkanı aday olamayacak olan Macron'un istifasını istemeye başladı.