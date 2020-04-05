Fransa'da Şirket Nasıl Kurulur? Fransa'da Şirket Kurma Şartları Nelerdir

Fransa’da şirket kurma daha hızlı ve kolay olsa da bunun hukuki sürecini iyi bilmeniz gerekiyor. Zira ortaklar arasında anlaşmaların, sözleşmelerin, statülerin hazırlanması ve imzası gerekiyor. Bunun yanında evlilik mal rejimini de değiştirmelisiniz.

Fransa'da Şirket Nasıl Kurulur?

Fransa, şirket kuruluşuyla ilgili formaliteleri azalttığı için dünyada en hızlı şirket kurulan ülkelerden biridir. Şirket kurulumu için Centre de formalites des Enterprises (CFE)’ye başvuruyorsunuz. Bu kurum, şirketlerin açılması, kapanmasıyla ilgili her türlü formaliteleri gerçekleştiriyor. İlgili kurumlara da gerekli bilgileri sağlıyor.

CFE’den başvuru formu olan “MO” formunu temin edip, dolduruyorsunuz. Firmanın resmi olarak kaydedilmesi birkaç gün sürüyor. Resmi formaliteler için ortalama 85 avro, resmi gazetede yayınlanması için de 230 avro masraf gidiyor. Şirket kurma işleminizi online olarak da yapabilirsiniz.

Şirket Kurma Aşamaları

1-Şirketin ana kuruluş sözleşmesi; Bu sözleşme ortaklar arasında kanun hükmündedir. Bu nedenle, kanun hükmündeki maddelerin net ve detaylı olmasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde Fransa’nın kanunlarına tabi tutulursunuz.

2-İlk yönetici atama belgesinin oluşturulması

3-Dış denetçi atanması

4-Denetçi atanması; sermaye paylarınız 7500 avronun altında ve nakdi sermaye paylarınızın toplam değeri hisse sermayenizin yarısını aşmıyorsa, oy birliğiyle denetçi atanmamasına karar verebilirsiniz. Bu durumda yatırdığınız sermaye katkılarının piyasa değerini elinizde bulundurmuş oluyorsunuz. Elinizde bulundurduğunuz sermaye üzerindeki müşterek mesuliyetleriniz de 5 yıl süreyle sınırlıdır.

5-Kuruluş Sermayesinin banka hesabına yatırılması; Bankaya şirket sermayesini yatırabilmeniz için şirket ortaklığı sözleşmesi taslağı hazırlamış olmanız gerekiyor. Taslağı imzalamanız gerekmiyor. Taslağı daha sonra değiştirebilirsiniz.

6-Şirket kuruluşunun resmi gazetede yayımlanması; Şirketin adı, yasal şekli, sermaye miktarı, merkez adresi, faaliyet türü ve süresi gibi bilgiler i içermelidir.

7- Ticaret Odasına kayıt

Fransa'da Şirket Kurma Şartları Nelerdir?

1- MO formu

2- Şirketin kuruluş sözleşmesi ( Fransızcaya tercüme edilmiş şekilde 2 nüsha)

3- Şirketin adres teyit belgesi,

4- Yabancı şirket kaydıyla ilgili olarak Kayıt Sertifikası

5- Şirketi temsile yetkili kişinin bilgileri (kimlik kartı, oturma izni vb.)