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Fransa'da silahlı saldırgan dehşeti: Katliam çıkarmak istiyordu

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#Fransa#Silahlı Saldırı#Dehşet
Fransada silahlı saldırgan dehşeti: Katliam çıkarmak istiyordu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 13:58

Fransa'da silahlı bir saldırgan dehşet saçtı. Başkent Paris'in batısındaki Trappes kasabası yakınlarında meydana gelen olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Trappes Belediye Başkanı Ali Rabeh, saldırganın "katliam çıkarmak" istediğini söyledi.

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Fransa'nın başkenti Paris'in batısındaki Trappes kasabası yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Bir araçtan ateş açan saldırganın, aralarında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu beş kişiyi hedef aldığı bildirildi. Olayla ilgili terör soruşturması başlatılırken, bir şüpheli gözaltına alındı.

SALDIRGAN ARAÇTAN ATEŞ AÇTI

Fransız polisi, Yvelines bölgesinde meydana gelen saldırıda bir kişinin araçtan ateş açtığını ve hareket halindeki kişileri hedef aldığını açıkladı.

Saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.

Fransada silahlı saldırgan dehşeti: Katliam çıkarmak istiyordu

Fransız gazetesi Le Parisien, saldırganın İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma STEN tipi bir makineli tüfek kullandığını bildirdi.

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Saldırının ardından Trappes yakınlarında bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

"KATLİAM ÇIKARMAK İSTİYORDU”

Trappes Belediye Başkanı Ali Rabeh, BFMTV'ye yaptığı açıklamada saldırganın araçla dolaşarak farklı noktalarda ateş açtığını söyledi.

Saldırganın birden fazla mahallede dolaştığını belirten Rabeh, aralarında bir oyun parkının da bulunduğu çeşitli yerlerin hedef alındığını ifade etti.

Fransada silahlı saldırgan dehşeti: Katliam çıkarmak istiyordu

Saldırganın davranışlarını “Katliam çıkarmak istiyordu” sözleriyle aktaran Rabeh, şu ifadeleri kullandı:

“Rastgele ateş ediyor gibi görünüyordu ve katliam gerçekleştirmeye niyetli gibi duruyordu.”

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, saldırıda bir kişinin öldüğünü ve dört kişinin yaralandığını açıkladı.

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#Fransa#Silahlı Saldırı#Dehşet

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