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Fransa'da silahlar patladı: 5 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Silah#Ölü
Fransada silahlar patladı: 5 ölü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 10:59

Fransa'da, göçmenlerin olduğu bir kampta silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gelirken 5 kişinin öldüğü bildirildi. Öldürülen 5 kişiden 2'sinin göçmen, 2'sinin ise güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

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Fransa'nın kuzeyindeki Dunkerque kenti yakınlarında, aralarında göçmenlerin de bulunduğu 5 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Dunkerque yakınlarında yerel saatle 16.00 sularında öldürülen 5 kişiden 2'sinin göçmen, 2'sinin ise güvenlik görevlisi olduğu bildirildi. Cinayetlerin 4'ünün Loon-Plage kasabasında, birinin ise Wormhout kasabasında meydana geldiği açıklandı.

"Utopia 56" isimli yardım kuruluşunun sorumlusu Salome Bahri, yerel saatle 16.15'te Loon-Plage'da göçmenlerin olduğu bir kampta silah sesleri duyulduğunu belirtti. Bahri, silah seslerinin ardından ekibine kamp alanını terk etmeleri talimatı verdiğini, dernek çalışanlarının bölgeden tahliye edildiğini, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibinin geldiğini söyledi.

Göçmen kampındaki saldırıda yaralananların da olduğu ve bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı bildirildi.

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Loon-Plage'daki saldırının faili olduğunu düşünülen 22 yaşındaki şüphelinin jandarmaya teslim olduğu aktarılırken, ifadesi alınan şüphelinin arabasında 3 silah bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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#Fransa#Silah#Ölü

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