Fransa’da sıcaklık rekoru

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Fransa Meteoroloji Kurumu Meteo-France, yaptığı açıklamada Temmuz 2026’nın 1900’de ilk ölçülmeye başlanmasından bu yana Fransa’da kaydedilen en sıcak ay olduğunu duyurdu. Temmuz ayı, Ağustos 2003 ve Temmuz 2006’daki rekor sıcaklıkları geride bıraktı. Temmuz ayı ayrıca, yaklaşık yüzde 70’lik yağış yetersizliğiyle ülkenin kayıtlara geçen en kurak üçüncü ayı oldu. Fransa, 4-19 Temmuz tarihleri arasında 16 gün süren bir sıcak hava dalgası yaşadı. Bu, 1983’teki 23 günlük ve 2006’daki 21 günlük sıcak hava dalgalarının ardından, ülkede kaydedilen en uzun üçüncü sıcak hava dalgasıydı. Fransa’nın güneyinde yer alan Marignane’da sıcaklıklar, 8 Temmuz’da 40.5 dereceye ulaştı.

YANGINLARA ZEMİN HAZIRLADI

Olağanüstü sıcak ve kurak koşullar tarımı olumsuz etkilediği gibi, ülke genelinde orman yangınlarının çıkmasına da zemin hazırladı. Geçtiğimiz aylarda, güneybatıda yer alan Bordeaux yakınlarındaki Gironde bölgesi de dahil olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde orman yangınları çıktı. 22 Temmuz’da başlayan yangın, Paris’in yüzölçümünün dört katı büyüklüğünde bir alan olan 42 bin hektarlık bölgeyi küle çevirdi. Büyük yangın kontrol altına alındı ancak henüz tamamen söndürülmedi.

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Var bölgesindeki Gros Bessillon yangını yaklaşık 1800 hektarlık bir alanı küle çevirdikten sonra kontrol altına alındı ancak yetkililer yangının yeniden alevlenme riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin desteğiyle yaklaşık bin itfaiyeci sahada görev yapıyor.