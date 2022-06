Fransa'da seçimi kaybeden aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı

24 Nisan'da Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden ve koltuğu Emmanuel Macron'a kaptıran Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin eski lideri Marine Le Pen ülkenin kuzeyinde yer alan Saint-Amand-les-Eaux kentinde kötü bir sürprizle karşılandı.

KÜFÜRLÜ PROTESTOLAR

Partisinin Nord vilayetinin yirminci seçim bölgesinden adayı olan Guillaume Florquin'a destek vermek için kente giden aşırı sağcı lider burada geniş bir kalabalığın küfürlü protestoları ile karşı karşıya kaldı.

YUMURTA FIRLATTILAR

Le Pen korumaları ile yolda yürüdüğü sırada kalabalığın içinden birisi Fransız siyasetçiye yumurta fırlattı. Yumurta ani bir refleksle kolunu kaldıran Le Pen'e isabet etmedi ve korumasının koluna çarptı.





Someone threw an egg in Marine le Pen's face pic.twitter.com/ekZLlt4Ajf