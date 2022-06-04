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Fransa'da seçimi kaybeden aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı

#Le Pen#FRANSA#Yumurta
Fransada seçimi kaybeden aşırı sağcı Le Pene yumurtalı saldırı

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin eski lideri Marine Le Pen, Fransa'nın kuzeyindeki bir kente yaptığı ziyaret sırasında yumurtalı saldırıya uğradı.

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24 Nisan'da Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden ve koltuğu Emmanuel Macron'a kaptıran Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin eski lideri Marine Le Pen ülkenin kuzeyinde yer alan Saint-Amand-les-Eaux kentinde kötü bir sürprizle karşılandı.

KÜFÜRLÜ PROTESTOLAR

Partisinin Nord vilayetinin yirminci seçim bölgesinden adayı olan Guillaume Florquin'a destek vermek için kente giden aşırı sağcı lider burada geniş bir kalabalığın küfürlü protestoları ile karşı karşıya kaldı.

YUMURTA FIRLATTILAR

Le Pen korumaları ile yolda yürüdüğü sırada kalabalığın içinden birisi Fransız siyasetçiye yumurta fırlattı. Yumurta ani bir refleksle kolunu kaldıran Le Pen'e isabet etmedi ve korumasının koluna çarptı.

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Sosyal medyaya düşen görüntülerde Le Pen'in yüzünü korumak için kolunu kaldırdığı ve yumurtanın ıskaladığı görülüyor.

Parti sözcülerinden Sébastien Chenu AFP'ye yaptığı açıklamada, " Marjinal bir kişi Marine Le Pen'e bir yumurta fırlattı. Şu an her şey yolunda. Kimse zarar görmedi" ifadelerini kullandı.

Fransada seçimi kaybeden aşırı sağcı Le Pene yumurtalı saldırı

Macron'a gerçekleştirilen domatesli saldırı

MACRON'A DA DOMATES FIRLATMIŞLARDI

Seçim zaferinin ardından Cergy şehrinde ziyaretlerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da benzer bir saldırı yaşamıştı.

Kentin pazarını ziyaret eden Macron'a halk domates fırlatınca korumaları cumhurbaşkanını şemsiyelerle korumak zorunda kalmıştı.

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#Le Pen#FRANSA#Yumurta

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