Fransa'da savcı ırkçı şiddet mağdurunun cezalandırılmasını istedi

Fransa'nın doğusundaki Bourgogne-Franche-Comte bölgesinde, nisan ayında yaşanan ırkçı şiddetin faili ve mağdurunun yargılanması başladı.

Jura vilayetindeki Lons-le-Saunier'de görülen davaya, 21 Nisan'da Dole kentinde 72 yaşındaki bir Fransız'ın ırkçı saldırısına uğrayan Adil Sefrioui ve saldırgan aynı anda yargılanıyor.

Kamu savcısı Lionel Pascal, Sefrioui'ye ırkçı hakaretlerde bulunduktan sonra üzerine araç süren yaşlı saldırganın "silahla kasıtlı şiddet ve ırkçı şiddet" suçundan 2 ayı tecilli, 6 ay hapis cezası almasını talep etti.

Savcı Pascal, saldırının mağduru Sefrioui'nin de "hakaret, hafif şiddet ve aşağılama" suçundan 900'ü tecilli 1100 avro para cezasına çarptırılmasını istedi.

Duruşmaya gelmeyen saldırganı avukatı temsil ederken, Sefrioui mahkemede ifade verdi.

Adil Sefrioui'nin avukatları ve davaya müdahil olan sivil toplum kuruluşları, saldırganın öldürme kastıyla hareket ettiğini, bu nedenle kanıtların "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçu altında yeniden sınıflandırılmasını talep etti.

Mahkemenin kanıtların adam öldürme girişimi olarak yeniden sınıflandırılmasına karar vermesi durumunda dava sorgu hakimine devredilecek. Aksi takdirde kanıtlar şu anki halinde değerlendirilerek kararını verecek.

Bir sonraki duruşma 6 Temmuz'da yapılacak.

Arabasını Sefrioui'nin üzerine sürme anları kameraya alınmıştı

Dole kentinde yaşayan Sefrioui, 21 Nisan'da eşi ve çocuklarıyla birlikte evdeyken, evinin fotoğraflarını çektiğini belirttiği yaşlı yabancıyla tartışmaya başlamıştı.

Sefrioui'ye ırkçı hakaretlerde bulunan yabancı, sonra aracını Serioui'nin üzerine sürmüştü.

Ezilmekten son anda kurtulan Sefrioui'nin burnu ve parmağı kırılmıştı.

Olayın bir kısmının görüntülerini Sefrioui'nin eşi cep telefonuyla kaydetmiş, görüntülen sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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