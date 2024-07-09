Fransa’da sandıktan siyasi kaos çıktı: Başbakan kim olacak

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Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, aşırı sağın yükselişini önlemek amacıyla ilan ettiği erken seçimlerin ikinci turundan sürpriz şekilde sol partilerin zaferi çıktı. Seçimlerin ilk turunu önde bitiren Marine Le Pen’in aşırı sağ partisi Ulusal Birlik’in yükselişi, taktiksel oylama sayesinde engellendi. Seçim ilanından hemen sonra kurulan sol ittifak Yeni Halk Cephesi (NFP), parlamentoda en çok sandalyenin sahibi oldu. Ancak hiçbir parti mutlak çoğunluğu kazanmadığı için Fransa siyasi belirsizlik içinde. Üstelik kaotik siyasi ortam, Fransa’nın 26 Temmuz’da başlayacak Olimpiyatlara hazırlandığı bir dönemde yaşanıyor.

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KİM KAZANDI KİM KAYBETTİ

- Rekor düzeyde katılımın gerçekleştiği seçimlerde uzmanların ve anketlerin öngöremediği iki sürpriz yaşandı. İlk olarak, 30 Haziran’daki ilk tur oylamadan birinci çıkan Le Pen’in partisi RN, beklenenin çok altında kaldı. RN mecliste 142 sandalye kazanarak üçüncü parti oldu. Partinin başbakan adayı Jordan Bardella (28), bazı seçim bölgelerinde merkez sağ ve sol partilerin kendilerine karşı taktiksel oy kullanmasını eleştirdi.

- İkinci sürpriz ise Sosyalist François Mitterrand’ın 1981’deki başbakanlığının ardından sonra Fransız solunun en büyük zaferini kazanması oldu. Sol parti koalisyonu Yeni Halk Cephesi, meclise 182 vekil göndermeyi başardı. Blok içinde en çok oyu alan aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa Partisi lideri Jean-Luc Melenchon, “ilk turdan sonra kapı kapı dolaşarak seçmeni sandığa çağırdıklarını” söyledi.

- Macron’un Rönesans partisinin yer aldığı merkez sağ ittifakı ise ikinci sırayı alarak mecliste 168 sandalyenin sahibi oldu. İttifakın parlamentodaki vekil sayısı azalsa da beklenenden daha iyi bir performans sergilediği belirtildi.

HÜKÜMETİ KİM KURACAK

- Yeni tabloda, hiçbir parti ve ittifak 577 sandalyeli mecliste çoğunluk için gereken 289 sayısına ulaşamadı.

- Seçimin ardından Macron’un desteklediği Başbakan Gabriel Attal, istifasını sundu. Ancak Macron, “ülkenin istikrarı için” Attal’ın görevde kalmaya devam etmesini istedi. Attal, Olimpiyatlar’ın sonuna kadar görevde kalabilir.

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- Sol ittifakta başbakanlık için 72 yaşındaki Jean-Luc Melenchon’un ismi öne çıkıyor. Daha önce 3 kere cumhurbaşkanlığı için yarışan Melenchon, “Avrupa karşıtı bir ideolog ve antisemitik olmakla” suçlanıyor. Melenchon, Filistin’i bağımsız bir devlet olarak tanımayı vaat ediyor.

BUNDAN SONRA NE OLACAK

- Macron’un partisi, Melenchon’un, “aşırılık bakımından Marine Le Pen’den farklı olmadığını söylererek” ittifak kapısını kapatmıştı. Ancak Fransa lideri isterse Melenchon’a hükümeti kurma görevi verebilir ya da sol ittifakta yer alan ılımlı Sosyalistler ve Yeşiller’le hükümet kurmayı da deneyebilir.