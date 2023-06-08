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Son dakika: Fransa'da çocuklara saldırı: Çok sayıda yaralı...

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#Fransa#Saldırı#Elisabeth Borne
Son dakika: Fransada çocuklara saldırı: Çok sayıda yaralı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 12:23

Fransa’nın Annecy bölgesindeki bir parkta gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı. Başbakan Elisabeth Borne olay yerine doğru yola çıktı.

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Fransa'nın güneydoğusundaki Annecy bölgesinde bulunan bir parkta bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre saldırıda 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BAŞBAKAN YOLA ÇIKTI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin yaralandığını, saldırganın polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne olay yerine doğru yola çıkarken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Fransada çocuklara saldırı: Çok sayıda yaralı...

Saldırının gerçekleştiği kasabadan bir görüntü

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU KRİTİK

Güvenlik yetkilileri yaralılardan en az üçünün durumunun kritik olduğunu belirtirken AFP haber ajansı saldırganın Suriyeli bir sığınmacı olduğunu duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre saldırganın kimliği ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz öğrenilemedi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in de bölgeye gideceği öğrenildi...

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#Fransa#Saldırı#Elisabeth Borne

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