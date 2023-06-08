Son dakika: Fransa'da çocuklara saldırı: Çok sayıda yaralı...

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Fransa'nın güneydoğusundaki Annecy bölgesinde bulunan bir parkta bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre saldırıda 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı.



Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.



BAŞBAKAN YOLA ÇIKTI



Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin yaralandığını, saldırganın polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.



Fransa Başbakanı Elisabeth Borne olay yerine doğru yola çıkarken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Saldırının gerçekleştiği kasabadan bir görüntü

Güvenlik yetkilileri yaralılardan en az üçünün durumunun kritik olduğunu belirtirken AFP haber ajansı saldırganın Suriyeli bir sığınmacı olduğunu duyurdu.Yerel medyada yer alan haberlere göre saldırganın kimliği ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz öğrenilemedi.Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in de bölgeye gideceği öğrenildi...