Fransa’da protestoların ardından eğitimde yeni adımlar

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Hükümet, devlet liselerinin birinci sınıflarında sınıf mevcudunu ortalama 28’e düşürmeyi ve üniversitelerde 15 bin yeni kontenjan açmayı planlıyor. Böylece sınıflardaki öğrenci yoğunluğunun azaltılması ve erişimin genişletilmesi hedefleniyor. Açıklanan adımlar kapsamında öğrenci mali yardımları enflasyona göre güncellenecek. Üniversite başvurularının yönetildiği Parcoursup platformunun da stresli başvuru süreci ve şeffaflıktan uzak değerlendirme kriterleri nedeniyle öğrencilerden gelen eleştiriler üzerine 2028’e kadar kaldırılması planlanıyor.