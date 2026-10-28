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Fransa’da protestoların ardından eğitimde yeni adımlar

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Eğitim Reformu#Öğrenci Hakları
Fransa’da protestoların ardından eğitimde yeni adımlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 07:00

FRANSA hükümeti, haftalardır devam eden öğrenci protestolarını yatıştırmak amacıyla yeni öğretmen kadroları, üniversitelerde ek kontenjan ve okulların yenilenmesi için 4 milyar euro kredi içeren bir dizi adım açıkladı.

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Hükümet, devlet liselerinin birinci sınıflarında sınıf mevcudunu ortalama 28’e düşürmeyi ve üniversitelerde 15 bin yeni kontenjan açmayı planlıyor. Böylece sınıflardaki öğrenci yoğunluğunun azaltılması ve erişimin genişletilmesi hedefleniyor. Açıklanan adımlar kapsamında öğrenci mali yardımları enflasyona göre güncellenecek. Üniversite başvurularının yönetildiği Parcoursup platformunun da stresli başvuru süreci ve şeffaflıktan uzak değerlendirme kriterleri nedeniyle öğrencilerden gelen eleştiriler üzerine 2028’e kadar kaldırılması planlanıyor.

 

 

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#Fransa#Eğitim Reformu#Öğrenci Hakları

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