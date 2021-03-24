Fransa’da PKK operasyonu

Operasyon kapsamında çok sayıda evde, Marsilya’daki Demokratik Kürt Toplum Merkezi’nde (DKTM) ve hemen yanındaki, camında terör örgütü PKK’nın lideri Öcalan’ın afişlerinin bulunan bir markette arama yapıldı. Aramalar sonunda Paris’te 1, Draguignan’da 2, Marsilya’da 9 kişi gözaltına alındı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda özellikle DKTM’ye odaklanıldı. Bu merkezde, polis köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramaların dört saat kadar sürdüğü belirtiliyor. Operasyonu protesto eden PKK sempatizanları DKTM önünde oturma eylemi yaparak binanın bulunduğu sokağı trafiğe kapattılar. Polisin önlem aldığı eylemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sloganlar atıldı.

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