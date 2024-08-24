Fransa'da patlama: Sinagog'a kundaklama girişimi

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Fransa'nın güneyindeki Hérault bölgesinde, Beth Yaacov sinagoguna kundaklama girişimi gerçekleştirildi.

Le Parisien'de yer alan habere göre, sahil beldesi La Grande-Motte'deki sinagogunun hemen dışında patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle iki aracın alev aldığı olay yerine gelen yetkililer, araçlardan birinde gaz kapsülü bulunduğunu açıkladı.

Habere göre, sinagogun iki kapısı ateşe verildi ancak kapıların ateşe verilmesinin araçların patlaması sebebiyle olup olmadığı belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaşanan olaya ilikin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Darmanin açıklamasında, "Bu sabah La Grande Motte'deki sinagoga 'açıkça suç teşkil' eden bir kundaklama girişiminde bulunuldu" dedi.

Darmanin, “Yahudi vatandaşlarımıza ve cemaatimize tam destek verdiğimi ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine failin bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtmek isterim” ifadesinde bulundu.

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Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve yaşanan olay sebebiyle bir polis memurunun yaralandığı belirtildi.