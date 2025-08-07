Fransa'da orman yangını kontrolden çıktı: 16 bin hektardan fazla alan kül oldu

Haberin Devamı

Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Aude'ye bağlı Rubaute kasabasında dün çıkan yangın, rüzgarın ve aşırı sıcakların etkisiyle kısa sürede binlerce hektarlık alana yayıldı. Yangına, yaklaşık 2 bin itfaiyecinin yanı sıra 2 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.

Dumanların onlarca metreye yükseldiği ve "Fransa'da yazın en büyük yangının yaşandığı" bölgede, geceden bu yana söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede onlarca kasabada yaşayanlar tahliye edilirken, 1 kadının yaşamını yitirdiği ve 11'i itfaiyeci toplamda 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şu ana kadar 15 kasabanın etkilendiği yangında 36 ev ve 40'a yakın araba alevlere teslim oldu.

Hızla yayılan yangına müdahaleyi kolaylaştırmak için Ribaute ve Fabrezan kasabaları arasındaki RD 212 kara yolu ile Saint-Laurent-de-la Cabrerisse ile Lagrasse arasındaki D23 yolu trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekipleri, dün çıkan yangında şu ana kadar 16 bin hektarlık alanın kül olduğunu açıkladı. Ekipler, saatteki hızı 45-50 kilometreyi bulan rüzgarlar ve sıcak hava koşulları nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlandıklarını belirtti.

YANGININ NEDENİ İNSAN HATASI OLABİLİR

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Ribaute Belediye Başkanı Alain Costa, TF1 kanalında katıldığı programda, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Yangının insan hatası nedeniyle çıkmış olabileceğini ifade eden Costa, "Ne yazık ki yangın yolun hemen yanında başladı. Atılmış bir izmarit veya buna benzer bir şey olduğunu düşünüyoruz. İnsanların bugün hala bu kadar duyarsız olabilmesi inanılmaz" diye konuştu.

FRANSA BAŞBAKANI YANGIN BÖLGESİNE GİTTİ

Fransa Başbakanı François Bayrou'nun yangın bölgesini ziyaret etti. İçişlerinden Sorumlu Bakan François-Noel Buffet'nin de Başbakan'a eşlik ettiği belirtildi.

Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, X hesabından yaptığı paylaşımda, zorlu şartlar altında yangın söndürme çalışmalarına destek sağlayan askeri personele teşekkür etti.

YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bu yıl çok sayıda yangının yaşandığı vilayette temmuz başında Narbonne kasabası yakınlarında çıkan ve 1000'e yakın itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yaklaşık 2 bin hektar ormanlık alan yok olmuştu.

Ayrıca 26 Temmuz'da Sigean kasabasındaki yangın, 630 itfaiye görevlisinin çalışmaları sonucu söndürülmüş ancak 600 hektar yeşil alan küle dönmüştü.